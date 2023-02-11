شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجانب يسجلون للأهلي فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلامنجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزالثالث لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب، وهى المرة الخامسة التى يخوض فيها مباراة تحديد المركز الثالث فى مونديال الأندية، محققا رقما مميزا على مستوى أندية العالم.

وعبر ثمانى مشاركات للأهلى فى كأس العالم للأندية، وخلال 21 مباراة، نجح 13 لاعباً بواقع 10 لاعبين محليين وثلاثى أجنبى، هم فلافيو وبيرسى تاو وعلى معلول، فى تسجيل 21 هدفاً للأهلى.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويفتقد فريق الأهلى في مباراة فلامنجو البرازيلي جهود نجمه عمرو السولية لاعب خط الوسط الذى تعرض للإصابة بشد فى عضلة السمانة فى مباراة ريال مدريد.