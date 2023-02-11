شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لنجوم الأهلى قبل التوجه لملعب مباراة فلامنجو البرازيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من المحاضرة الفنية للفريق قبل مواجهة فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى، محاضرة فنية أخيرة للاعبين فى الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، السبت، بمقر إقامة البعثة في مدينة طنجة بالمغرب.

ويحاضر كولر اللاعبين لمراجعه بعض النقاط الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى صباح اليوم، مرانا بدنيا خفيفا في الجيم الملحق بفندق إقامة البعثة في مدينة طنجة بالمغرب.

وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين ليوم المباراة.