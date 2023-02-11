شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن معادلة إنجاز موسيمانى أمام فلامنجو البرازيلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن فوزه الثالث مع القلعة الحمراء بكأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزين على أوكلاند سيتى وسياتل الأمريكى لمعادلة رقم موسيمانى.

ويعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلى السابق أكثر مدرب فوزاً مع المارد الأحمر فى مونديال الأندية برصيد 3 انتصارات، وذلك أمام الدحيل فى 2021 ومونتيري والهلال فى 2022، أما البرتغالي مانويل جوزيه ففاز فى مباراتين بنسخة 2006 على أوكلاند سيتي وكلوب أمريكا.

وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة).