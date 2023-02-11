شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر ترتيب المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد.. والأهلى وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، تصدر الزمالك جدول ترتيب المرحلة الثانية حتى الآن برصيد 6 نقاط فعلية، بعد خوض جولتين بهذه المرحلة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023.

بينما حل الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف يليه البنك الأهلى برصيد 4 نقاط، ثم سبورتنج بنفس الرصيد، ومن بعده سموحة، ثم طلائع الجيش برصيد نقطتين فى المركزين الخامس والسادس على التوالى.



ترتيب المحترفين

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد

مؤخرا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها يوم 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.