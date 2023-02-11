شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجاً لتجهيز أحمد مدبولى للمحلة بسبب كدمة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبي للنادى الإسماعيلى، برنامجاً علاجياً لأحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق للتعافى من كدمة الكتف التى تعرض لها فى تدريب الدراويش الخميس الماضى.

ومن المعروف أن الإسماعيلي يغيب عنه فى الفترة الحالية محمد حسن وعماد حمدي ومحمد الشامي لمعاناتهم من إصابات مختلفة خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الاتحاد السكندري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 21 فبراير باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري .

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.