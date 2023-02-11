شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 7 مشاركات للأهلى فى كأس العالم للأندية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة بالنادى الاهلى مع فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) على ملعب طنجة بالمغرب.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.



مشاركات الأهلي بالمونديال

الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث فى مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ، ويسعى الأهلي إلى حصد الميدالية البرونزية الثالثة له على التوالي والرابعة في تاريخة، بعدما شارك في آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.

أما فلامنجو، فخسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

وفي المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.