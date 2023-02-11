الامارات | ملتقى دبي الدولي لأكاديميات كرة القدم يستعرض برامج تطوير المواهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس دبي الرياضي بمقره في حي دبي للتصميم «ملتقى دبي الدولي لأكاديميات كرة القدم» تحت شعار «تبادل الخبرات لتطوير المواهب الرياضية»، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والمدربين من أندية ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي واي سي ميلان وكروزيرو وبلد الوليد وسلتا فيغو، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس التي تنص على تحقيق التميز والإنجازات الرياضية ودعما لجهود المجلس في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.

وتحدث خلال الملتقى ممثلي أشهر الأكاديميات العالمية في كرة القدم وفي مقدمتهم مارك فينيالس مسؤول منهجية التدريب بنادي برشلونة الإسباني، ولورينزو مونديني مدرب نادي أي سي ميلان الإيطالي، وخوزيه بارجيراس مارتينيز مساعد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، جاك ووستر مسؤول البرامج الرياضية في نادي تشيلسي الإنجليزي، روبارتو باراجا مدير أكاديمية نادي كروزاريو البرازيلي، ودييجو لوباز مدير أكاديمية نادي ريال بلد الوليد الإسباني، ولويس كارلوس سالفادور مارتينيز مساعد مدرب نادي سلتا فيغو الإسباني، بحضور أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومدراء ومشرفي أكاديميات كرة القدم بأندية دبي.

واستعرض الملتقى في الجلسة الأولى تأثير فلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب بالنادي الاستراتيجية الأكاديمية وبرامج المواهب وتحدث فيها كل من روبارتو براجا ودييجو لوباز، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «تبادل الخبرات لتطوير المواهب الرياضية» وتحدث فيها مارك فينيالس عن برامج النخبة واستكشاف المواهب، كما استعرض لورينزو مونديني طرق إعداد الموهوبين بشكل فردي، وناقش خوزيه بارجيراس مارتينيز أساليب استخدام اللاعب لتنمية المواهب وكيفية إدارة المواهب في جانب التحليل الخاص بالمباريات والأداء الفردي، واستعرض لويس كارلوس سالفادور مارتينيز موضوع تطوير ثقافة الفوز والأداء العالي، فيما كشف جاك ووستر عن كيفية تصميم المحتوى الخاص ببرامج تدريب الناشئين.

وشهد الملتقى حضورا كثيفا من ممثلي الأندية المحلية والدولية حيث جمع الملتقى عدة مدارس كروية مختلفة تحت سقف واحد وتحول إلى حلقة نقاشية تم خلالها تبادل الآراء والخبرات الدولية بين ممثلي أندية دولية يصل عمرها إلى مئات السنين ليوفر فرصة كبيرة لمنتسبي أندية الوطنية لتحقيق أكبر قد من الاستفادة على كافة الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية أو التنظيمية مما يساهم في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي لتعزيز وتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين في الأندية، ويحرص المجلس منذ تأسيسه على إطلاق البرامج والمبادرات التي تخدم هذا الهدف من خلال توفير البيئة المناسبة لاكتشاف الموهوبين ومشاركة الرياضيين المتميزين وتطوير مواهبهم وفق أفضل المعايير الدولية.