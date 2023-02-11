الامارات | لاعب الزمالك يكشف حقيقة «شرب الشاي» في مباراة بلوزداد الجزائري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى لاعب الزمالك المصري سيد عبدالله «نيمار» تناوله كوبا من الشاي بين شوطي مباراة فريقه مع شباب بلوزداد الجزائري التي أقيمت أمس في استاد القاهرة ضمن الجولة الأول من دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز بطل الجزائر بهدف دون رد.

وأظهرت الكاميرات التي نقلت المباراة «نيمار»، وهو يتناول مشروبا أحمر اللون قبل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، وهو ما جعل البعض يعتقد أنه يشرب (شاي).

من جانبه كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل حديثه مع سيد عبدالله «نيمار»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن المشروب الذي كان يشربه بين شوطي مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «تلقيت اتصالا من سيد نيمار، قبل الحلقة، واللاعب طلب مني أن أوضح للجمهور أنه لم يكن يتناول الشاي، كما زعم البعض».

وأضاف: «سيد نيمار، أكد أنه كان يتناول مشروبا طبيا على بعض الأعشاب لأنه يعاني من احتقان في الزور».