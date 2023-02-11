الامارات | نقل المدرب زاكيروني للعناية المركزة بعد سقوطه على رأسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ألبرتو زاكيروني المدرب السابق للإمارات واليابان وميلان، نُقل إلى وحدة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس في منزله بإيطاليا.

وسقط زاكيروني، الذي تولى تدريب اليابان في الفترة من 2010 إلى 2014 وقاد الفريق للفوز بلقب كأس آسيا عام 2011، على الأرض في منزله في شيزيناتيكو وأصيب في رأسه.

وتم نقل الإيطالي البالغ من العمر 69 عاما على الفور بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بوفاليني في تشيزينا.

وأضافت الصحيفة أنه تلقى علاجا أوليا للصدمات الحادة في الرأس نتيجة السقوط.

وفاز زاكيروني بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسمه الأول عام 1998-1999، كما تولى تدريب أندية أخرى في الدوري مثل يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان.