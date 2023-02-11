اعتذار من الفيفا بسبب مباراة الأهلي وفلامنجو

الشارقة - اميمة ياسر - قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للجماهير المتواجدة في المغرب لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية، وذلك بسبب التغييرات التي طرأت على مباراة الأهلي وفلامنجو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن نقل مباراة الأهلي وفلامنجو إلى ملعب ابن بطوطة في طنجة، بدلًا من إقامتها على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك حفاظًا على أرضية ملعب المباراة النهائية، التي تجمع الهلال السعودي مع ريال مدريد.

وجاء في بيان رسمي من الفيفا: "كما أُعلن أمس، ستقام مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية بين الأهلي وفلامنجو على ملعب طنجة الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت".

وأضاف: "نعتذر بصدق عن هذا الإزعاج ونعمل على ضمان سير هذه العملية بأكبر قدر ممكن من السلاسة لهؤلاء المشجعين الذين يرغبون في متابعة مباراة تحديد المركز الثالث في طنجة".

وتابع: "سيتمكن حاملو تذاكر المباراة النهائية من استبدال تذاكرهم الحالية بأخرى جديدة لمباراة تحديد المركز الثالث. ولديهم خيار التقدم بطلب لاسترداد قيمة التذاكر أيضًا".

ويواجه الأهلي فريق فلامنجو مساء اليوم السبت لحساب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، فيما يلتقي الهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني، في المباراة النهائية.