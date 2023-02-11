شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يبحث عن الفوز الثالث مع فاركو أمام البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى فاركو نظيره البنك الأهلي باستاد برج العرب اليوم فى الخامسة مساء اليوم، فى إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى العام المصرى.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، وحقق فاركو فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط البنك الأهلى أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

ويبحث طارق العشرى، المدير الفنى لفريق فاركو، عن الفوز الثالث على التوالى مع الفريق بعد الفوز على المصرى والزمالك فى الجولتين السابقتين، وطالب اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء الجيد أمام الداخلية وتحقيق الثلاث نقاط للاقتراب أكثر من فرق المقدمة، وحذر من انتفاضة لاعبى البنك الأهلى خاصة.

ويقود المباراة تحكيميًا عاطف حسين ويعاونه كل من هانى خيرى مساعد أول أحمد لطفى مساعد ثاني محمد عباس قابيل حكم رابع، محمد علاء هاشم حكم فيديو، محمد محمود لطفى حكم فيديو مساعد.

وأكد العشرى للاعبيه أن لاعبى البنك الاهلى سيقاتلون لإستعادة الانتصارات، ويأمل العشرى فى مواصلة الانتصارات بعدما حقق الفريق انتصارين على التوالى على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وعلى الزمالك بثلاثية دون رد منذ توليه المسئولية الفنية خلفاً لإيهاب جلال.

ويكثف طارق العشرى جهوده لحل الأزمة الدفاعية التي يعانى منها فريقه بعدما استقبلت شباكه 17 هدفا فى 17 مباراة، كانت سبباً فى خسارة العديد من النقاط بغرابة شديدة وتراجع ترتيب الفريق بجدول المسابقة.