شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو يتفوق على الأهلي فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لخوض مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء اليوم، السبت، على ملعب طنجة بالمغرب.

وتبلغ القيمة التسويقية لفلامنجو البرازيلى 161.70 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعبى الأهلى 29.75 مليون يورو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي ويساعد غربال فى المباراة مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي.

ومن المقرر أن يتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.