شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المحاضرة الأخيرة فى الأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية أخيرة للاعبين فى الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، السبت، بمقر إقامة البعثة فى مدينة طنجة بالمغرب، ويحاضر كولر اللاعبين لمراجعه بعض النقاط الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراته أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب، وهى المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.