شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المحاضرة الأخيرة فى الأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية أخيرة للاعبين فى الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، السبت، بمقر إقامة البعثة فى مدينة طنجة بالمغرب، ويحاضر كولر اللاعبين لمراجعه بعض النقاط الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي.
ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراته أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب، وهى المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.
وعقد مساء أمس، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلامنجو، وحضر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة، على رأس وفد الأهلي، الذي ضم الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، وسمير عدلي المدير الإداري وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.
وحضر وفد اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفد نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية لمباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.
ويرتدي الأهلي فى المباراة زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق فلامنجو البرازيلي التيشيرت الأبيض والشورت الأسود ، كما شهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية لما بعد المباراة، وتسليم الميداليات في أرض الملعب من اللجنة المنظمة «فيفا».