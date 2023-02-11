شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفرد برقم قياسى فى كأس العالم للأندية قبل لقاء فلامنجو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على أعتاب رقم قياسى جديد فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي الليلة. وخاض الأهلي أمام ريال مدريد مباراته رقم 21 فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية لنسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022 وخسر برباعية مقابل هدف.

وبالتالى عزَّز المارد الأحمر رقمه القياسي فى مونديال الأندية كأكثر فريق خوضًا للمباريات فى البطولة، كما سيعزز رقمه القياسي بشكل أكبر حين يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الليلة، ليرتفع وقتها رصيده إلى 22 مباراة بمونديال الأندية، متفوقا على أقرب ملاحقيه أوكلاند سيتي الذى توقف رصيده عند 16 لقاء بعدما ودع البطولة أمام المارد الأحمر بالخسارة بثلاثية دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة).

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، ويساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي.

ومن المقرر أن يتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.