شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخاطب لجنة الإسماعيلى لصرف أموال صفقة الشبراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الجونة خطوط اتصال مع اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، لإنهاء أزمة قيمة صفقة لاعبهم السابق محمود الشبراوى، والتى تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه، بعدما تأخر الإسماعيلى فى إرسال قيمة الصفقة، الأمر الذى أغضب مسئولى النادى الساحلى ودفعهم لتقديم شكوى فى اتحاد الكرة ضد القلعة الصفراء.

وطالب مسئولو الجونة نظراءهم فى الإسماعيلى بسرعة إنهاء هذه الأزمة ودفع قيمة الصفقة، وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع محمود الشبراوى صانع الألعاب بصفة رسمية قادماً من نادى الجونة حتى نهاية موسم 2025/ 2026.

فى سياق مختلف، عقد أشرف خضر، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مع الصاعدين أحمد عبد الوهاب ومحمد وجدي ثنائي الفريق على هامش المران الجماعي الذى أقيم على ملعب عبد الرحمن أنوس تحضيرا لمنافسات الدور الثاني بمسابقة الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل تحفيزهما على تقديم أفضل ما لديهما خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة ”الأول” فرصة اللعب أساسيًا مرة آخرى، بالإضافة إلى تمسك ”الثاني” بالتواجد ضمن صفوف الكبار.

ويبحث ميدو عن أفضل العناصر داخل قطاع الناشئين بالإسماعيلي، لتصعيدهم فى الوقت الحالي بعد الاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية فى بعض المباريات الودية تمهيدًا للإستعانة بهم فى اللقاءات الرسمية حسب رؤيته الفنية.

ويتواجد مع الإسماعيلي من قطاع الناشئين هذا الموسم كلا من عبد الله جمال حارس المرمي وإياد العسقلاني وعبد الله حسني وأحمد عبد الوهاب ومحمد وجدي وعمر الساعي وحسن صابر بالإضافة إلى محمد البحيري وعبد الله السعيد.