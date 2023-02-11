شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يخوضون مراناً فى الجيم قبل مباراة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الأهلي صباح اليوم، السبت، مراناً بدنياً خفيفاً فى الجيم الملحق بفندق إقامة البعثة بمدينة طنجة بالمغرب، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين ليوم المباراة.
ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراته أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب، وهى المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.
وعقد أمس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، وحضره المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المنسق العام للبعثة، على رأس وفد الأهلي، الذي ضم الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، وسمير عدلي المدير الإداري وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.
وحضر وفد اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفد نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية لمباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.
ويرتدي الأهلي في المباراة زيه التقليدي، التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق فلامنجو البرازيلي التيشيرت الأبيض والشورت الأسود ، كما شهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية لما بعد المباراة، وتسليم الميداليات في أرض الملعب من اللجنة المنظمة «فيفا».