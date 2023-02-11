شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يخوضون مراناً فى الجيم قبل مباراة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الأهلي صباح اليوم، السبت، مراناً بدنياً خفيفاً فى الجيم الملحق بفندق إقامة البعثة بمدينة طنجة بالمغرب، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين ليوم المباراة.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراته أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب، وهى المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.