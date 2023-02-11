شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى فى مهمة تحطيم رقم "نوير" بكأس العالم للأندية أمام فلامنجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، عن تخطى رقم الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته الليلة أمام فلامنجو البرازيلى فى لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة.

ويعد الشناوى ونوير أكثر حارسى مرمى حافظاً على نظافة شباكهما فى كأس العالم للأندية برصيد 4 مباريات، ويملك الشناوى فرصة الانفراد بالرقم حال نجاحه فى الخروج بشباك الاهلى نظيفة الليلة.

وحافظ الشناوى على نظافة شباكه فى 4 مباريات بكأس العالم للأندية، وهى الدحيل القطري، التى انتهت للأهلي بهدف نظيف، وبالميراس البرازيلي، التى انتهت بالتعادل السلبي، وضد أوكلاند سيتي، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وأخيراً سياتل الامريكى الذى انتهى بفوز الاهلى بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة).

تذاع مباريات الأهلي في بطولة أس العالم للأندية عبر قنوات "أون تايم سبورت الأرضي" والرياضية السعودية "ssc".