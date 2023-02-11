شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يحدد موقف محمد عواد من المشاركة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم السبت، لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق الأبيض، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويجرى عواد الفحوصات الطبية اللازمة على اليد، لتحديد مدى الإصابة والعلاج الذى سيحتاج له اللاعب فى الفترة المقبلة، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه.

وتعرض محمد عواد للإصابة فى اليد اليمنى خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، وأدت لاستكماله المباراة مصابًا بسبب نفاد التبديلات.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بين خسر 4 مباريات وسجل لاعبو الفريق الأبيض 25 هدفاً بينما تلقت شباك الفريق 16 هدفا.

وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

من جانبه قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن من حق جمهور الفريق الأبيض الحزن من الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري، مشددا على الجميع بضرورة الاتحاد معاً من أجل استعادة الثقة المفقودة.

وأضاف فيريرا، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه محبط بسبب الأداء السيئ في بعض المباريات الماضية، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة اليوم الجمعة وكان بإمكانه التسجيل من خمسة فرص محققة، ولكن التوفيق غاب عن اللاعبين.

وكشف البروفيسور أن فريق الزمالك لم ينجح في هز شباك شباب بلوزداد اليوم بسبب انعدام الثقة عند اللاعبين مشدداً على ضرورة عودتها مرة أخرى من أجل استعادة المستوى المعروف عنهم، مشيراً إلى أن فريقه خسر بركلة جزاء مشكوك في صحتها

أكد فيريرا أن خسارة الفريق الأبيض على ملعبه أمر سيئ مشددا على أن فرصة صعود الفريق للدور التالي لا تزال قائمة، متابعاً: "عدت لقيادة الفريق مرة أخرى من أجل هدف واحد وهو مساعدة الإدرة الذي قام بعمل مشروع جيد ونجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس".