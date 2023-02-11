نادي أهلي تعز يفوز بالنسخة الأولى من ملتقى الأكاديميات الدولية في مصر

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق فريق أكاديمية نادي أهلي تعز، مساء الجمعة، لقب النسخة الأولى من بطولة الملتقى الدولي لأكاديميات كرة القدم.



وفاز أهلي تعز على حساب أكاديمية القصيم السعودية في اللقاء الذي احتضنه ملعب نادي النادي في العاصمة المصرية القاهرة بضربات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين.



وتقدم فريق الأكاديمية السعودية نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادله الفريق اليمني عند الدقيقة السابعة من الشوط الثاني عن طريق "يونس حميد".



وانتهى الوقت الرسمي للمباراة على وقع التعادل بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان إلى ركلات الحظ التي ابتسمت للأهلي بسبع ركلات لست.

