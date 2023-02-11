شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) على ملعب طنجة بالمغرب.

وخاض الأهلي مع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الموسم الحالي 2022-2023 ما مجموعه 23 مباراة فى كل البطولات، حقق الفريق الفوز في 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، وتلقى أول هزيمة فى المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد.

ويفتقد فريق الأهلى في مباراة فلامنجو البرازيلي جهود نجمه عمرو السولية لاعب خط الوسط الذى تعرض للإصابة بشد فى عضلة السمانة فى مباراة ريال مدريد.

أصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013.