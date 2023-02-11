شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يضع برنامجاً خاصاً للمقاولون بعد اقتحام المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب ، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب مدرب الفريق، على وضع برنامج إعداد خاص بالفترة المقبلة، والتى تشهد فترة توقف طويلة لذئاب الجبل، وذلك بعد الانتهاء من مباراة الجولة 18 من الدوري والتى جمعت المقاولون والمحلة أمس، الجمعة، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة مرتقبة للمقاولون العرب أمام فاركو في الأول من مارس المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى المقاولون أمام الأهلي وأمام فيوتشر نظراً لانشغال الفريقين بالمشاركة الأفريقية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

من جانبه أكد شوقي غريب أن النجاح ليس وليد الصدفة، في إشارة إلى النتائج المميزة التي يحققها فريقه منذ بداية الموسم الجاري، وقال غريب فى تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، "التواجد فى المربع الذهبي لم يأتٍ بالصدفة، لقد عملنا من أجله قبل بداية الموسم، وبدأنا بتكوين فريقا يضم لاعبين أصحاب أعمار أقل، نحن الفريق الوحيد الذي يلعب فيه الخماسي الأجنبي بشكل أساسي في كل مباراة، ما يعني أن نصف الفريق يعتمد على عناصر تمتلك القوة والسرعة والأداء الجماعي".

وأضاف مدرب المقاولون، "الاستقرار الفني دائما ما يميز المقاولون وهذا الأمر لا يحدث إلا بمساندة الإدارة، وللعلم كنا نمتلك عروضا كثيرة للعديد من اللاعبين، تلقينا عرضا كبيرا ماليا من قبل من بيراميدز لضم عبدالرحمن خالد (جبنة) والأمر لم يكتمل بسبب اختلافنا على بعض الأمور البسيطة".

وعن حقيقة تلقيه عروضا من أندية آخرى، رد شوقي غريب قائلًا: "عندما أشعر بالراحة في مكان ما لا أنظر لأى أمور أخرى، تركيزى دائما يكون مع المكان الذى أعمل فيه، وأحاول أن أقدم كرة قدم جيدة".