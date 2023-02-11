شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات برونزية حصاد الأهلى فى كأس العالم للأندية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فلامنجو البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، على ملعب طنجة بالمغرب.

الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث فى مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية الثالثة على التوالي والرابعة فى تاريخة، بعدما شارك فى آخر نسختين من مونديال الأندية، وحقق المركز الثالث فيهما.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

وفى المقابل، تعد مشاركة فلامنجو خلال هذه النسخة من كأس العالم للأندية بمسماها الجديد هى الثانية له بعد عام 2019 الذي شهد تأهل الفريق إلي نهائي البطولة قبل الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي إضافة إلى مشاركة عام 1981 في كأس الإنتركونتيننتال والفوز باللقب حينئذ.

ويملك النادي البرازيلي ضمن قائمته 7 لاعبين دوليين، على رأسهم الشيلي أرتورو فيدال والشيلي الآخر إيريك بولجار، إضافة إلى لاعبين يمثلان منتخب أوروجواى وهما جيورجيان دي أراسكياتا و جويليرمو فاريلا.

وعلى مستوي المنتخب البرازيلي، يمتلك الفريق ثلاثة لاعبين وهم إيفرتون ريبيرو والمهاجم بيدرو وحارس المرمي سانتوس، إلى جانب لاعبين ضمن صفوف المنتخب البرازيلي الأوليمبي هما ماتيوس فرانكا وفيكتور هوجو.