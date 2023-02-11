شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت فاركو والبنك الأهلى قبل لقاء الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى فاركو نظيره البنك الأهلي فى المباراة التى يستضيفها استاد برج العرب اليوم فى الخامسة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى العام المصرى.

ويدخل فاركو المباراة برصيد 19 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر، فيما يدخل البنك الأهلي المباراة برصيد 13 نقطة فى المركز السادس عشر.

يقود فاركو طارق العشرى المدير الفنى بينما يقود البنك الأهلي القبرصي بابا فاسيليو.

وتعد مواجهة الفريقان اليوم هى الرابعة.

موسم 2021/2022

الدور الأول

تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق

الدور الثانى

فاز فاركو بهدف دون مقابل باستاد بتروسبورت

موسم 2022/2023

الدور الأول

التعادل الإيجابي 1/1

باستاد بتروسبورت

ويقود المباراة تحكيميًا عاطف حسين ويعاونه كل من هانى خيرى مساعد أول أحمد لطفى مساعد ثاني محمد عباس قابيل حكم رابع، محمد علاء هاشم حكم فيديو، محمد محمود لطفى حكم فيديو مساعد.