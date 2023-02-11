شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو "المنتعش" يستضيف البنك الأهلى "الجريح" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو فى الخامسة مساء اليوم، السبت، فريق البنك الأهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق فاركو فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط البنك الأهلى أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

ويبحث طارق العشرى، المدير الفنى لفريق فاركو، عن الفوز الثالث على التوالى مع الفريق بعد الفوز على المصرى والزمالك فى الجولتين السابقتين، وطالب اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء الجيد أمام الداخلية وتحقيق الثلاث نقاط للاقتراب أكثر من فرق المقدمة، وحذر من انتفاضة لاعبى البنك الأهلى خاصة.



ويحتل فريق فاركو المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز فى 4 لقاءات، وتعادل فى 7 مواجهات، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

وفى المقابل، يبحث اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن الخروج من سلسلة النتائج السيئة التى يحققها، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وحذر المدافعين من تكرار الأخطاء التى وقعوا فيه أمام فيوتشر، كما شدد على ضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى فاركو.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.