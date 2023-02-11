شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرصد أخطاء لاعبى الزمالك أمام بلوزداد لتصحيحها قبل لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جهازه المعاون برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويرغب فيريرا في تصحيح أخطاء لاعبى الزمالك من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام سموحة، والمقرر لها بعد غدٍ الإثنين باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأكد فيريرا أن مباريات جدول الدوري المصرى الممتاز لا تساعده، موضحاً أن الفريق الأبيض سيخوض مباراة أمام سموحة يوم الاثنين المقبل في الدوري ولن يكون هناك متسع من الوقت للاستعداد للقاء المريخ السوداني في الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بين خسر 4 مباريات وسجل لاعبو الفريق الأبيض 25 هدفاً بينما تلقت شباك الفريق 16 هدفا.

وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.