شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن فلامنجو البرازيلى منافس الأهلى فى كأس العالم للأندية الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) على ملعب طنجة بالمغرب.

أنشئ نادى فلامنجو عام 1895 ويمتلك فى تاريخه 19 بطولة، من بينها التتويج بثمانية ألقاب للدوري البرازيلى ومرتين بالكأس ولقبين للسوبر البرازيلى، أما المستوي القاري فحصل فلامنجو على لقب بطولة كأس الليبرتادورس 3 مرات آخرها بطولة العام الماضي، كأكثر الأندية البرازيلية حصولا على اللقب، متساوياً مع أندية ساو باولو وبالميراس وسانتنوس وجريميو، إلي جانب حصوله على كأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة.

ويشارك فلامنجو للمرة الثانية فى كأس العالم للأندية بمسماها الجديد بعد شارك عام 2019 الذي شهد تأهل الفريق إلي نهائي البطولة قبل الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي إضافة إلى مشاركة عام 1981 في كأس الإنتركونتيننتال والفوز باللقب حينئذ.

ويملك النادي البرازيلي ضمن قائمته 7 لاعبين دوليين، على رأسهم الشيلي أرتورو فيدال والشيلي الآخر إيريك بولجار، إضافة إلى لاعبين يمثلان منتخب أوروجواى هما جيورجيان دي أراسكياتا و جويليرمو فاريلا.

وعلى مستوى المنتخب البرازيلي، يمتلك الفريق ثلاثة لاعبين هم إيفرتون ريبيرو والمهاجم بيدرو وحارس المرمي سانتوس، إلى جانب لاعبين ضمن صفوف المنتخب البرازيلي الأوليمبي هما ماتيوس فرانكا وفيكتور هوجو.