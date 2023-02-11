شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوجه رسالة شكر لـ"أوسة" لاعتذاره عن عدم تدريب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن عدم قبول العرض الذى قدمه مسئولو اتحاد الكرة المصري لتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي بدلاً من عصام الحضري، الذى تولى مهمة مدرب حراس مرمى منتخب سوريا الأول، مؤكداً تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الدراويش خلال هذه الفترة.

من جانبه قال إسماعيل حفنى، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، إنه يتقدم بخالص الشكر لمحمد عبد المنصف بشأن موقفه الأخير ورفضه الرحيل عن الفريق.

وأشار عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، فى تصريحات للموقع الرسمي، إلى أن هذا مؤشر واضح وجلى أن ”عبد المنصف” تمسك بالاستمرار في منصبه نظرًا لما لمسه من حالة الجدية والإصرار والاحترافية التي يتمتع بها مجلس الإدارة الحالي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي خلال الفترة الحالية وحرصه على توفير كافة الأجواء والامكانيات التي تضمن إستعادة الفريق لمكانته المعروفة وإسعاد جماهيره.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.