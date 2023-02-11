شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 مباريات جمعت الأهلى مع أندية البرازيل قبل مواجهة فلامنجو.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لخوض مباراته مع فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء السبت (بتوقيت القاهرة)على ملعب طنجة بالمغرب.

الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث فى مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية الثالثة على التوالى والرابعة فى تاريخة، بعدما شارك فى آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.

أما فلامنجو فخسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

وفى المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل فى الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد لنصف النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

والتقى الاهلى مع الأندية البرازيلية فى 4 مواجهات سابقة، حقق فوزاً وحيداً وتلقى ثلاث هزائم، وسجل لاعبوه هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، أول مواجهة للأهلي ضد الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية كانت ضد فريق انترناسيونال فى نسخة البطولة عام 2006 وخسر المارد الأحمر 2-1.

تجدد اللقاء بين الأهلي والأندية البرازيلية وهذه المرة ضد فريق كورينثيانز في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية عام 2012 وخسر الفريق الأحمر مجددا 1-0.

وتقابل الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية نسخة عام 2020، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحسمها المارد الأحمر بنتيجة 3 – 2 بركلات الترجيح.

وفى النسخة التالية من بطولة كأس العالم للأندية تجدد اللقاء بين الأهلي وبالميراس فى الدور نصف النهائي للمونديال وخسر هذه المرة بنتيجة 2-0.