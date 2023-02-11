شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بتصحيح المسار فى الدوري بداية من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة مباراة شباب بلوزداد الجزائري، والتى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى من أجل التركيز في مواجهة سموحة المقبلة فى الدورى، لتحقيق الانتصار وانتزاع الثلاث نقاط بعد سلسلة النتائج السلبية التي مر بها الفريق الأبيض على مستوى البطولة المحلية وكان أخرها الخسارة أمام فاركو بثلاثية نظيفة في الجوة الماضية من الدورى الأمر الذى تعاهد عليه اللاعبون لتصحيح المسار.

وأكد البروفيسور على لاعبيه ضرورة الحذر من بداية المباراة ،والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السكندرى، ومحاولة إحراز هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف سموحة، مشدداً عليهم بعدم التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة دورى أبطال أفريقيا بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المقبلة أمام سموحة وحرص البروفيسور خلال الحصص التدريبية مع اللاعبين على تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة سموحة فضلاً عن الاجتماعات المكثفة معهم لإخراجهم من الحالة التي مروا بها طوال الفترة الماضية بسبب سلبية نتائج الفريق في بطولة الدورى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض تراجع ترتيبه إلى المركز الخامس بجدول الدورى.