شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يخضع لفحص طبى فى الزمالك لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لفحص طبي اليوم السبت، لتحديد حجم إصابته التى تعرض لها فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى أمس، الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولى.

ويقوم الجهاز الطبي للزمالك بإجراء فحوصات طبية لـ أحمد فتوح اليوم، السبت، للوقوف على مدى إصابته وتحديد موقفه من مباراة سموحة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغادر أحمد فتوح مباراة شباب بلوزداد الجزائرى أمس الجمعة فى الدقيقة 80 بعد شكواه من الإصابه، ليقرر فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استبداله والدفع بمحمد عبد الشافى بديلا له.

وعاد فتوح للمشاركة أساسيًا مع الزمالك من جديد أمام شباب بلوزداد، بعد غيابه طوال الفترة الماضية منذ مباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بين خسر 4 مباريات وسجل لاعبو الفريق الأبيض 25 هدفاً بينما تلقت شباك الفريق 16 هدفا.