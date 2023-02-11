شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلامنجو.. الشحات وتاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لخوض مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، (بتوقيت القاهرة)، على ملعب طنجة بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي ويساعد غربال فى المباراة مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي.

ومن المقرر أن يتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلامنجو البرازيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولى – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.