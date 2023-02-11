شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى سوبر الطائرة بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، ثالث جولات منافسات بطولة سوبر الكرة الطائرة المستحدثة هذا الموسم 2022/2023، وتقام البطولة بين 4 أندية هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش بدورى من دور واحد على صالة نادى المقاولون العرب خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى 2023.

مواعيد مواجهات اليوم السبت بسوبر الطائرة بعد التعديل للبث التليفزيونى:

الاتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 6 مساء بدلا من 4 عصرا.

الزمالك - الأهلى الساعة 8:30 مساء بدلا من 6 مساء.

وتقام غدا، الأحد، مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم الثلاثاء المقبل بتحديد بطل الكأس.

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.