شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتش عن البرونزية الرابعة أمام فلامنجو الليلة بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلى مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء اليوم السبت على ملعب طنجة بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي ويساعد غربال في المباراة مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي.

ومن المقرر أن يتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى الأهلي لحصد الميدالية البرونزية الثالثة له على التوالي والرابعة في تاريخة، بعدما شارك في آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.

أما فلامنجو فقد خسر أمام الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

وفي المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وخاض الأهلي مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الموسم الحالي 2022-2023 ما مجموعه 23 مباراة فى كل البطولات، حقق الفريق الفوز في 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، وتلقى أول هزيمة له في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد.

ويفتقد فريق الأهلى فى مباراة فلامنجو البرازيلي جهود نجمه عمرو السولية لاعب خط الوسط الذى تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة في مباراة ريال مدريد.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلامنجو البرازيلى مكونا من، "حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".

وفى المقابل، تعد مشاركة فلامنجو خلال هذه النسخة من كأس العالم للأندية بمسماها الجديد هي الثانية له بعد عام 2019 الذى شهد تأهل الفريق لنهائي البطولة قبل الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي إضافة إلى مشاركة عام 1981 فى كأس الإنتركونتيننتال والفوز باللقب حينئذ.

ويملك النادي البرازيلي ضمن قائمته 7 لاعبين دوليين، على رأسهم الشيلي أرتورو فيدال والشيلي الآخر إيريك بولجار إضافة إلي لاعبين يمثلان منتخب الأوروجواي وهما جيورجيان دي أراسكياتا و جويليرمو فاريلا.

وعلى مستوي المنتخب البرازيلي، يملك الفريق ثلاث لاعبين وهم إيفرتون ريبيرو والمهاجم بيدرو وحارس المرمي سانتوس إلي جانب لاعبين ضمن صفوف المنتخب البرازيلي الأوليمبي وهما ماتيوس فرانكا و فيكتور هوجو.

وقال فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي،انه فريقه لن يفرط في التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية لحصد انجاز تاريخى يحسب لهذا الجيل من اللاعبين مشدداً على صعوبة مباراته مع الأهلى.