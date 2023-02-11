شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. الأهلي يتوج ببرونزية مونديال الأندية زى النهارده أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة بالنادى الأهلى فى تحقيق الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 11 فبراير 2021، بعد تغلبه على بالميراس البرازيلى 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بدون أهداف.

ونجح فى تسجيل ركلات الترجيح للأهلى كل من بدر بانون ومحمد هانى وأجايى، وتصدى حارس بالميراس ويفيرتون لتسديدة عمرو السولية، والقائم لتسديدة مروان محسن، فيما سجل ركلات بالميراس كل من اسكارفا غوميز، وتصدى الحارس محمد الشناوى لتسديدتى رونى وميلو، وسدد لويز ادريانو الركلة الثانية خارج المرمى.

ويشارك الأهلى حالياً فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء اليوم السبت بحثاً عن الميدالية الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وفي المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.