شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هانى تودع بطولة ديترويت للاسكواش من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت سلمى هاني لاعبة الاسكواش بطولة ديترويت، التى يستضيفها نادي ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 7 إلى 12 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وشاركت فى البطولة 9 لاعبات من مصر وهن: يثرب عادل، ندى عباس، سنا إبراهيم، مريم متولي، هنا رمضان، نادين شاهين، روان العربي، سلمى هاني، فريدة محمد.

وخسرت سلمى هاني مباراة الدور نصف النهائي أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 11-9.

وتأهلت جورجينا كيندي لمواجهة الأمريكية أوليفيا فيتشر في المباراة النهائية للبطولة، بعد خروج جميع المشاركين المصريين.

وكانت سلمى هاني قد فازت على البلجيكية نيلي جليس، في الدور ربع النهائي، بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-4.

فيما جاء تأهل الانجليزية جيانا كيندي بعد الفوز على المصرية روان العربي في ربع النهائي، بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 14-12, 11-7.