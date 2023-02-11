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3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة بطرسبرج لرجال الإسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، محمد أبو الغار، ومروان الشوربجي ويوسف سليمان، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

 

وجاءت نتائج المصريين في ربع نهائي البطولة كالتالي: 

 

ـ فوز يوسف سليمان على مواطنه علي فرج بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 9-11, 11-9, 8-11, 16-14.

 

ـ فوز مروان الشوربجي على مازن هشام بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 3-11, 2-11, 11-7.

 

ـ فوز محمد أبو الغار على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-7.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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