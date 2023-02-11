شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يجهز بديل جالتييه حال السقوط أمام البايرن.. مدرب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحفية ليكيب الفرنسية أن فرصة بقاء المدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه، على رأس القيادة الفنية لباريس، أصبحت محل شك كبير، خاصة بعد توديع الفريق الفرنسي الكأس بشكل مفاجئ على يد مارسيليا خلال نهاية الأسبوع المنقضي.

وتري إدارة باريس أن جالتييه يمتلك مجموعة من اللاعبين، هم الأفضل على مستوي العالم، ومع ذلك لا يحسن المدرب إدارة هذه المجموعة، ويقوم ببعض التغيرات الغريبة والمفاجئة بتشكيل الفريق فى الفترة الأخيرة.

حيث أكدت الصحيفة أن إدارة باريس تنتظر موقف الفريق الباريسي أمام البايرن فى دوري الابطال، مما سيجعل رحيل المدرب شبه مؤكد فى الفترة الحالية، وإن لم يكن فى الفترة الحالية فسيكون فى الصيف على أقصي تقدير ممكن.



توخيل يدخل دائرة ترشحات باريس

وأفادت بعض المصادر القوية أن المدرب الألماني توماس توخيل، سيكون أحد أبرز المرشحين لخلافة جالتييه فى باريس الفترة المقبلة، خاصة أن المدرب الألماني يمتلك خبرات كبيرة فى الساحة الأوروبية، كما أنه قد نجح بقيادة تشيلسي من قبل بالتتويج بدوري الأبطال، بمجموعة أقل كثيرًا من الحالية.

كما تري إدارة باريس أن التعاقد مع توخيل قد يهئ الظروف لبقاء بعض اللاعبين، على رأسهم نيمار وميسي، والذي أقترب رحيلهم بصورة كبيرة عن الفريق خلال المرحلة القادمة.