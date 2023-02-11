الامارات | إيسنر يصبح أول لاعب تنس يفوز في 500 شوط فاصل ببطولات المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الأمريكي جون إيسنر سجلات بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين الليلة الماضية بفوزه بشوطه الفاصل رقم 500 خلال انتصاره 7-6 و7-5 على إيميليو جوميز في دور الثمانية لبطولة دالاس المفتوحة.

ويتقدم إيسنر في الأشواط الفاصلة على الأسطورة السويسرية روجر فيدرر بفارق 34 شوطا في قائمة الفائزين بالأشواط الفاصلة في عصر البطولات المفتوحة مقابل 328 انتصارا لبيت سامبراس صاحب المركز الثالث.

ويحتل أندي روديك المركز الرابع برصيد 303 انتصارات ونوفاك ديوكوفيتش الحائز على بطولة 22 كبرى برصيد 299 انتصارا ورافائيل نادال 263 انتصارا ضمن العشرة الأوائل.

وقال إيسنر في مقابلة في الملعب أمام جماهيره المحلية «لقد فزت بالكثير من الأشواط الفاصلة في مسيرتي وفي المجموعة الأولى انتصرت بالكثير منها: 500 شوط. سعيد للغاية لعدم انتصاري في 501 شوط».

ويحمل إيسنر أيضا الرقم القياسي لأكبر عدد من ضربات الإرسال في بطولات اللاعبين المحترفين وأطلق أكثر من 14 ألف إرسال ساحق.