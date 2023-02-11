الامارات | ميسي ينافس مبابي وبنزيمة على جائزة أفضل لاعب في العالم وغياب محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده في نهاية العام الماضي والفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان والذي سجل ثلاثة أهداف في نهائي قطر 2022 على نيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، فيما خلت القائمة من نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي كان متواجدا في القائمة النهائية طوال السنوات الماضية.

وسجل ميسي (35 عاما) سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) القائمة المختصرة التي تضم ثلاثة لاعبين والتي شملت أيضا الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.

وبذلك يظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 لأول مرة بين القائمة المختصرة النهائية.

وضمت قائمة المرشحات الثلاث لنيل جائزة أفضل لاعبة في العالم الإنجليزية بيث ميد لاعبة أرسنال بعد أن قادت إنجلترا إلى لقب بطولة أوروبا 2022 ونالت جائزتي أفضل هدافة في البطولة وأفضل لاعبة في البطولة.

كما شملت القائمة الأمريكية أليكس مورجان، التي شاركت في نهائي كأس العالم 2019، إضافة للإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة التي يمكن أن تنال الجائزة للمرة الثانية على التوالي على الرغم من ابتعادها عن الملاعب منذ يوليو تموز الماضي بسبب إصابة في الركبة.

كما أعلن الفيفا قائمة المرشحين لنيل جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام ومن بينهم البولندي مارسين أوليكسي لاعب فارتا بوزنان بهدفه في مرمى ستال رزيزف في الدوري البولندي والفرنسي ديميتري باييه لاعب أولمبيك مرسيليا بهدفه في مرمى باوك اليوناني ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كما ينافس البرازيلي ريتشارليسون بهدفه في مرمى منتخب صربيا في كأس العالم بقطر 2022.

وسيقيم الفيفا حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فبراير الجاري.