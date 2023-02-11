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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق الهلال السعودى مباراة تاريخية فى التاسعة مساء اليوم، السبت، أمام ريال مدريد فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالمغرب.

موعد الهلال ضد ريال مدريد فى نهائى تاريخى على لقب مونديال الأندية

بدأ الهلال السعودي مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على الوداد بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 فى الدور الثاني من البطولة، ثم الزعيم التاريخ أمام فلامنجو البرازيلي بالفوز عليه بثلاثية مثيرة مقابل هدفين فى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ويبحث فريق الهلال، بقيادة رامون دياز، عن مواصلة كتابة التاريخ أمام ريال مدريد، والتتويج بلقب مونديال الأندية، رغم صعوبة المهمة أمام فريق بحجم الملكي بطل أوروبا.

ويتسلح الهلال السعودي بكوكبة من النجوم، على رأسهم الثلاثي الهجومي سالم الدوسري، موسي ماريجا، لوسيانو فيتو وأندري كاريلو. وفى المقابل، يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم لتحقيق النجمة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بالمسمي الجديد بعد التتويج باللقب مواسم 2014 و2016 و2017 و2018. وبدأ فريق ريال مدريد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب بالفوز على الأهلي برباعية مقابل هدف فى الدور نصف النهائي، لينتزع بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وخاض فريق الريال مباراة الأهلى فل ظل 7 غيابات مؤثرة، أبرزها كريم بنزيما وإيدير ميليتاو والحارس المخضرم تيبو كورتوا وداني كارفخال وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي بالترتيب.

ولكن استعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الثنائي داني كارفخال بعد شفائه من الحمي التي أدت لاستبعاده قبل دقائق من مباراة الأهلي، وكذلك ماركو أسينسيو الذي خرج من قائمة المرينجي في اللحظات الأخيرة بسبب ألم عضلي فى الفخذ الأيسر، لكن بات جاهزًا للمشاركة أمام أمام زعيم أسيا اليوم.

كما وصل الثنائي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو إلى مقر بعثة ريال مدريد في "الرباط" أمس الأول الخميس، بعد تعافيهم من الإصابة ولكن يبقي قرار مشاركتهما أمام الهلال في المباراة النهائية لمونديال الأندية في يد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

فيما تم الإبقاء على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مقر تدريبات ريال مدريد "الفالديبيباس"، لمواصلة التعافي خوفًا من تفاقم إصابته حتي يكون جاهزًا لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.