شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت معدلات بحث محبي الساحرة المستديرة على موعد مباراة الأهلي القادمة والتي سيواجه بها المارد الأحمر نظيره فلامنجو البرازيلي في أول لقاء رسمي بين الفريقين، ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2023.

وتُقام مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي، على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط بالمغرب، البلد المستضيف للنسخة الـ 19 من كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي في الدور نصف نهائي لـ كأس العالم للأندية 2023، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من المونديال، يوم السبت 11 فبراير في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي على عدد من القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023، وهي SSC السعودية، والقناة المغربية الرياضية TNT، والقناة المغربية الرياضية، إلى جانب قناة «أون تايم سبورت»، التي أعلنت في وقت سابق إذاعتها لـ مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي.