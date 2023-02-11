«مواجهة قوية بين الأهلي وفلامنجو» .. موعد مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - مواجهة قوية تنتظر النادي الأهلي اليوم السبت، أمام فلامنجو البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة لتحقيق العديد من الأرقام القياسية، وكتابة تاريخ جديد للقلعة الحمراء بمونديال الأندية، حيث يحقق المارد الأحمر العديد من الأرقام القياسية، حال فوزه في مباراة اليوم وهي:

1- تحقيق البرونزية الرابعة

يأمل الأهلي في الفوز على فلامنجو البرازيلي، لتحقيق البرونزية الرابعة، بعد ما نجح في احتلال المركز الثالث بالبطولة 3 مرات سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، ويصبح أكثر الفرق العربية حصدًا للميداليات في تاريخ كأس العالم للأندية .

2- الفوز الثالث بالبطولة

نجح الأهلي في تحقيق انتصارين بمونديال الأندية هذا العام، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة بثلاثية نظيفة، ثم فوزه على سياتل الأمريكي في ربع النهائي بهدف أفشه، ويسعى الأهلي للفوز على فلامنجو البرازيلي، لتحقيق انتصاره الثالث في نسخة واحدة بالمونديال للمرة الأولى في مشواره بالبطولة.

3- المواجهات أمام أندية أمريكا الجنوبية

يسعى الأهلي لتحسين سجل مواجهاته ضد أندية أمريكا الجنوبية، حيث خاض 4 مواجهات سابقة، تلقى الفريق الأحمر 3 هزائم، فيما حقق فوزًا وحيدًا بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه جوراري، والتونسي خليل حساني، والحكم الرابع أندريا ماتونتي.