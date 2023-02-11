شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع بثوبه الجديد يواجه الداخلية لتعديل المسار فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى طلائع الجيش، فى السابعة مساء اليوم السبت، مع فريق الداخلية باستاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث خسر طلائع الجيش من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط فريق الداخلية أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويأمل عماد النحاس، المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش، فى اقتناص الفوز والثلاث نقاط فى أول مبارياته مع الفريق، واجتمع مع اللاعبين مؤكدا أن الجميع أمامه فرصة الدخول فى التشكيل الأساسى والجهد والعطاء هو الأساس، وحذر من خطورة لاعبى الداخلية وخاصة الأفارقة الذين يشكلون خطورة كبيرة أمام المرمى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

وفى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، إلى تحقيق الفوز الأول له مع الفريق بعد الهزيمة من أسوان فى الجولة الماضية، وصحح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباراة السابقة، وطالبهم بضرورة القتال على تحقيق الفوز واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل.

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز فى مباريتان والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.