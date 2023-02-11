شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى اليوم السبت 11 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فلامنجو البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، على ملعب طنجة بالمغرب، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

فلامنجو البرازيلى يتفوق على الأهلى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفلامنجو البرازيلى 161.70 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو.

مصطفى غربال حكماً لمباراة الاهلى وفلامنجو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي ويساعد غربال فى المباراة مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي.

ومن المقرر أن يتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

كولر المدرب الخامس للأهلى في كأس العالم للأندية

أصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013.

الظهور الثامن للأهلى في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

أفضل نتائج الاهلى في كأس العالم للأندية

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.