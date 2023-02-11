شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز حمزة المثلوثى لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تجهيز المصابين داخل صفوف الفريق الأبيض، وعلى رأسهم التونسي حمزة المثلوثى، تمهيداً للاستعانة به فى المباريات المقبلة بالدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا.

واستفسر البروفيسور من الجهاز الطبي للزمالك عن موعد عودة حمزة المثلوثى للتدريبات الجماعية، وآخر تطورات البرنامج التأهيلي الذى يخضع له اللاعب تمهيداً للاستعانة به في مباراة سموحة المقبلة، والمقرر لها بعد غدٍ الإثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطمأن الجهاز الطبي للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الجهاز الفني للفريق الأبيض على حالة المثلوثى، مؤكداً أن اللاعب يسير بشكل جيد في البرنامج التدريبى المخصص له واقتراب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية فضلاً عن منحه تقريراً كاملاً عن جميع اللاعبين المصابين في الفريق،ومدى الحالة التي وصلوا إليها.