شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر وإسكو دى كارا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفنى لمباراة فريقى، فيوتشر وإسكو دى كارا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى تقام فى السادسة مساء غد، الأحد، على ملعب كيجوى دى لومى بالعاصمة التوجولية لومي.

واستعان الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بأصحاب الخبرات فى الفريق، خاصة سعد سمير قائد الفريق ومحمود عبد الرحيم جنش، نظرا لخبراتهما الكبيرة فى المباريات الأفريقية التى سبق لهما خوضها، سواء مع الأهلى أو الزمالك، لتوجيه زملائهما قبل اللقاء المرتقب لفيوتشر مع إسكو كارا التوجولى فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأخطر الاتحاد الافريقى كاف مسئولى نادى فيوتشر بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق ضد إسكو دى كارا التوجولى فى افتتاح دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسند كاف المباراة لطاقم تحكيمى من تشاد بقيادة الحاجى ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسرى أرمى ألفريد حكما رابعا.

ويراقب المباراة مامبى ديابى من مالى فيما يراقب الغانى كوتى أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولى زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيرى أودشى جون مسئول للأمن.

وخاض فيوتشر 6 مباريات فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك فى أول ظهور أفريقى للفريق.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادى فيوتشر، بعثة الفريق فى توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذى عانى مؤخرا من تمزق فى العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.