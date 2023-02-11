شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى على قناة أون تايم سبورت الأرضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب، وهى المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التى أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية.

يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى..

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- فى حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

- اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.