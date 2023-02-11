موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة فى الدوري والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بالدوري المصري أمام سموحة، بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من فاركو بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة من الدوري.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.