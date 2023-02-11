شكرا لقرائتكم خبر عن "التغيير أضاف الكثير" شعار 3 أندية فى الدوري.. أبرزها فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت 3 أندية فلا العودة إلى طريق الانتصارات في الدورى المصرى عقب تغيير المدرب، بعد سلسلة من النتائج السيئة التلا وقعت فيها خلال المباريات الماضية. ورفعت هذه الأندية شعار "التغيير أضاف الكثير"، بعدما نجحت فى تحقيق الفوز ووقف نزيف النقاط وتعديل مسار الفريق وتحسين موقع الفريق في جدول الدورى، وهو ما نستعرضها فى التقرير التالى..

فاركو والعشرى

نجح فريق فاركو فى تحقيق فوزين متتاليين على المصرى والزمالك بعد رحيل إيهاب جلال والتعاقد مع طارق العشرى، الذى نجح فى تعديل مسار الفريق بتحقيق 6 نقاط من مباراتين.

وخسر فاركو من بيراميدز بثلاثية ثم الهزيمة من إنبى بهدف، ليعتذر إيهاب جلال عن الاستمرار مع الفريق، ليأتى خلفه طارق العشرى ليسقط المصرى والزمالك ويحصد النقاط الثلاث ليضع الفريق فى المركز الحادى عشر من ترتيب جدول الدورى ويبعده عن مناطق الهبوط.

سموحة وأحمد سامى

أعاد أحمد سامى فريق سموحة لمساره الصحيح بعدما قاد الفريق للفوز على إنبى بهدفين نظيفين والتعادل مع المصرى بهدف ليحقق 4 نقاط تدفع الفريق إلى المركز العاشر في الترتيب وتنتظره مواجهة قوية أمام الزمالك في الجولة الثامنة عشرة من الدورى.

إنبى وتامر مصطفى

أوقف تامر مصطفى المدير الفني الجديد لفريق إنبى، سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق لخمس مواجهات متتالية في الدورى أمام الأهلى وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو وسموحة، بتحقيق الفوز على سيراميكا بهدف نظيف ويحصد ثلاث نقاط غالية.

وتولى تامر مصطفى تدريب إنبى خلفا للراحل طلعت يوسف، وتنتظره مواجهة صعبة أمام بيراميدز في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى، وتقدم إنبى للمركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.