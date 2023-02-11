شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى سادس جولات المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، سبورتنج مع الزمالك والأهلى مع الجزيرة والطيران مع سموحة والشمس مع المعادى

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتى الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.